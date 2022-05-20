Министр финансов Германии призвал ЕЦБ повысить ставки для борьбы с инфляцией

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер предупредил, что слабый евро может привести к ускорению инфляции в Европе.

При этом он призвал Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысить процентные ставки, что является необычным шагом, который подчеркивает растущую обеспокоенность Германии быстрыми темпами повышения цен, отмечает The Wall Street Journal.

После нескольких недель падения евро приблизился к паритету с долларом США. По данным на 20:05 по Москве курс составлял $1,0547 по сравнению с $1,22 год назад.

Это отчасти отражает относительную слабость экономики еврозоны, которая пострадала от скачка цен на энергоносители, а также обусловлено ожиданиями дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой. При этом ЕЦБ пока не повышал процентные ставки: базовая остается на нулевом уровне, по депозитам составляет минус 0,5% годовых.

Европа может столкнуться с рецессией из-за экономических последствий конфликта на Украине. При этом инфляция в еврозоне в апреле составляла рекордные 7,4%. Темпы роста потребительских цен в Германии в прошлом месяце достигли максимума с 1981 года - 7,8%.

"Инфляция представляет собой серьезный риск для будущего экономического развития и, в частности, для необходимого нам экономического прогресса", - заявил Линднер на пресс-конференции в пятницу после двухдневной встречи с министрами финансов еврозоны.

Глава Бундесбанка Йоахим Нагель заявил на этой же пресс-конференции, что, по его мнению, ЕЦБ повысит процентные ставки в июле и что за этим может последовать дальнейшее их увеличение. Нагель, который входит в состав руководства ЕЦБ, также не исключил вероятности подъема ставки сразу на 0,5 процентного пункта.

Экономисты в среднем прогнозируют повышение на 0,25 п.п. Европейский центробанк не поднимал стоимость кредитования с 2011 года.

Ближайшее заседание ЕЦБ по вопросу ставок состоится 9 июня, следующее назначено на 21 июля