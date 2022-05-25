ЕЦБ ждет сохранения гибкости банковской системы еврозоны даже при рецессии

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Банковская система еврозоны остается "гибкой", несмотря на дестабилизацию энергетических и сырьевых рынков в результате российско-украинского конфликта, говорится в полугодовом отчете о финансовой стабильности, опубликованном Европейским центральным банком (ЕЦБ).

Даже в случае развития ситуации в экономике по "жестко неблагоприятному сценарию", предусматривающему снижение ВВП еврозоны в следующие три года, банки, на долю которых приходится более 75% активов всего сектора, сохранят ключевой показатель достаточности капитала выше 9%. Падение этого показателя ниже отметки в 7% ждет лишь банки, на которые приходится чуть более 8% активов сектора в регионе.

"Ужасная война на Украине привела к огромным человеческим страданиям, - заявил заместитель председателя ЕЦБ Луис де Гиндос. - Она также усилила риски для финансовой стабильности, поскольку оказала влияние практически на все аспекты экономической активности и финансовых условий".

ЕЦБ также ожидает увеличения числа корпоративных дефолтов, отмечая, что высокая инфляция и замедление экономического роста бьют по компаниям, уже ослабленным пандемией коронавируса.

Нынешняя среда является особенно сложной для авиакомпаний, а также представителей гостиничного и ресторанного бизнеса, которые еще не оправились от ограничений, введенных из-за COVID-19, отмечают в ЕЦБ.

"Эти проблемы усугубляются перспективами ужесточения финансовых условий, которое негативно скажется на возможности обслуживания компаниями долговых обязательств", - говорится в отчете.

Помимо сырьевых рынков, столкнувшихся со стрессом ранее, "потенциальная коррекция" в условиях ускорения инфляции и ослабления роста экономики ждет и ряд других активов, предупреждают в ЕЦБ.

"Такая коррекция может быть спровоцирована дальнейшей эскалацией войны, проблемами emerging markets, а также затягиванием периода высокой инфляции, которое, вероятно, спровоцирует ускорение нормализации монетарной политики крупнейшими мировыми центробанками", - говорится в отчете.