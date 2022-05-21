Блинкен обсудил с главой МИД Казахстана последствия для мира санкций США против России

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в Вашингтоне с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди отрицательные последствия американских санкций против РФ для других стран.

"Госсекретарь Блинкен подтвердил, что США нацелены на минимизацию отрицательных последствий санкций против РФ для наших союзников и партнеров, в том числе - для Казахстана", - говорится в сообщении Госдепа.

Кроме того, как отмечает американское внешнеполитическое ведомство, Блинкен похвалил Казахстан за "политические и экономические реформы".