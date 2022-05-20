Блинкен обсудил Украину с генсеком ООН

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен на состоявшейся в Нью-Йорке встрече с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем обсудил вопросы, касающиеся ситуации вокруг Украины, сообщил американский Госдепартамент.

"Они обсудили апрельские визиты генерального секретаря в Киев и Москву, отметили обеспокоенность в связи с гуманитарным кризисом, вызванным войной, и поделились взглядами на реакцию ООН на острые человеческие страдания на Украине и вокруг нее", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Блинкен поднял вопрос о "разрушительных" последствиях для глобальной продовольственной безопасности спецоперации России на Украине.

Они также обсудили проблемы расширения гуманитарного доступа в Сирию.

Блинкен подтвердил, что "Соединенные Штаты рассчитывают на партнерство с Секретариатом ООН, государствами-членами и другими ключевыми заинтересованными сторонами для продвижения инициативы Генерального секретаря "Наша общая повестка дня".