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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

Минобороны РФ заявило о двух сбитых украинских штурмовиках Су-25

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Российская авиация и средства ПВО сбили два украинских самолета Су-25 в Херсонской области и ДНР, заявили в субботу в Минобороны РФ.

"Истребительной авиацией в ходе воздушного боя в районе населенного пункта Белицкое Донецкой народной республики сбит украинский самолет Су-25", - сказал официальный представитель министерства Игорь Конашенков на брифинге.

Он также заявил, что еще один Су-25 был сбит российскими средствами ПВО в районе Новоалександровки Херсонской области.

Как добавил Конашенков, "оперативно-тактической и армейской авиацией поражены четыре пункта управления, 47 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также уничтожен склад с боеприпасами в районе Дробышево".

По его словам, в результате авиаударов уничтожено более 270 военнослужащих и 52 единицы техники.

Также российские ПВО, по заявлению Минобороны, сбили 14 украинских беспилотников и восемь снарядов системы залпового огня "Смерч" в Луганской народной республике, ДНР, Херсонской и Харьковской областях.

Хроника 24 февраля – 21 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Херсонская область ДНР Су-25 Минобороны РФ
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