Минобороны РФ заявило об уничтожении пяти складов боеприпасов ВСУ в Донбассе

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что за сутки российская авиация нанесла удары почти по 40 районам базирования украинских войск, в том числе по пяти складам с боеприпасами армии Украины в Донбассе.

"За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Соледар, Соль Донецкой народной республики и Нырково Луганской народной республики", - сказал в воскресенье официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Кроме этого, сообщил он, российские самолеты и вертолеты нанесли удары по трем пунктам управления, 26 районам сосредоточения живой силы и военной техники вооруженных сил Украины.

"Также уничтожен склад с боеприпасами в районе населенного пункта Красный Лиман", - сказал Конашенков.

Представитель Минобороны РФ сообщил, что авиаударами уничтожено более 210 украинских военнослужащих, выведено из строя 38 единиц украинской военной техники.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.