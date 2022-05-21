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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:42

Российские военные нанесли ракетный удар по "Одесскому припортовому заводу"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили о ракетном ударе по хранилищам топлива в районе Одессы.

"В районе Одессы, на "Одесском припортовом заводе", высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены хранилища с топливом, предназначенным для бронетехники", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, в том числе командный пункт 109-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Бахмут", - заявил он.

Также российской армией была уничтожена база подготовки спецназа Украины в районе озера Сасик в Одесской области.

Хроника 24 февраля – 21 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия Минобороны РФ
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