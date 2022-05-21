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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

В Австралии либералы потерпели поражение по итогам парламентских выборов

В Австралии либералы потерпели поражение по итогам парламентских выборов
Нынешний премьер Австралии Скотт Моррисон
Фото: Asanka Ratnayake/Getty Images

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Возглавляемая австралийской Либеральной партией коалиция терпит поражение на всеобщих выборах, которые состоялись в стране в субботу, сообщила The Guardian.

"Скотт Моррисон (нынешний премьер Австралии - ИФ) признал поражение, объявив также о том, что покидает пост главы партии", - пишет газета.

По данным издания, уже за несколько часов до закрытия избирательных участков ряд аналитиков предрекли поражение правящей коалиции, заявив, что либералы даже при поддержке Национальной партии не смогут удержать необходимый парламентский минимум в 76 мест.

Ожидается, что формированием следующего кабинета министров займется Энтони Элбаниз - лидер Лейбористской партии, которая одерживает победу на выборах. В то же время пресса отмечает, что пока остается интригой, смогут ли австралийские лейбористы сформировать правительство большинства, или им придется начать коалиционные переговоры.

Австралия Скотт Моррисон
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