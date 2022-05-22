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Байден поздравил Элбаниза с победой на парламентских выборах в Австралии

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден поздравил по телефону лидера Австралийской лейбористской партии Энтони Элбаниза с победой на выборах в парламент страны, говорится в пресс-релизе Белого дома.

"Президент Байден говорил с будущим премьер-министром Австралии Энтони Элбанизом и приветствовал его победу в борьбе за пост 31-го австралийского премьер-министра", - отмечается в документе.

Байден подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему нацелен на сохранение альянса США и Австралии, и что он будет работать над его укреплением.

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"Президент Байден выразил глубокую благодарность будущему премьер-министру за соблюдение им обязательств перед альянсом - за решение практически сразу поехать в Токио на саммит Четырехстороннего диалога по безопасности, который дает крайне важную возможность провести обмен мнениями и продолжить практическое сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе", - также говорится в пресс-релизе.

Накануне стало известно, что возглавляемая австралийской Либеральной партией коалиция потерпела поражение на всеобщих выборах. Премьер Австралии Скотт Моррисон признал поражение и объявил о решении покинуть пост главы партии.

В понедельник Элбаниз примет присягу и станет премьером Австралии. Между тем, на вторник в Токио запланирована встреча лидеров Четырехстороннего диалога по безопасности" (QUAD) в составе США, Австралии, Индии и Японии.

Австралия Энтони Элбаниз США Джо Байден
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