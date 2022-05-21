Испания открылась для всех иностранных туристов с ПЦР-тестом

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Власти Испании приняли решение открыть страну для всех путешественников, включая россиян, при наличии ПЦР-теста на коронавирус, сообщает портал La Informacion.

"С 21 мая граждане стран, не входящих в Евросоюз, которые въезжают в Испанию по морю или воздушной авиацией, могут предъявлять по прибытии только справку с ПЦР- или антиген-тестом, сделанными не ранее чем за 72 и 24 часа до поездки соответственно", - пишет издание.

Как отмечает портал, в качестве альтернативы подойдет сертификат вакцинации, одобренный Минздравом Испании или справка о перенесенном COVID-19 в течение 180 дней. Детям до 12 лет никакие справки не нужны.

Российские вакцины не признаны в Испании.

"Кроме того, туристы, прибывающие морем, а также путешественники с цифровым сертификатом ЕС, больше не должны заполнять форму санитарного контроля SPTH Health Control Form", - пишет La Informacion.

Министерство промышленности, торговли и туризма Испании уточнило, что ослабляет требования, чтобы приравнять условия туристов из стран, не входящих в ЕС, к гражданам Евросоюза и ассоциированных стран Шенгенского соглашения в преддверии туристического сезона.

По словам министра промышленности, торговли и туризма Испании Марии Рейес Марото, спрос на поездки в страну уже сейчас близок к допандемийному времени, а ослабление требований ускорит восстановление турсектора.