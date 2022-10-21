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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

Испания отменила ПЦР-тесты для приезжающих из стран за пределами ЕС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Испания с 21 октября отменила все антиковидные требования, в том числе ПЦР-тестирование для иностранцев, которые въезжают в страну из государств, не входящих в Евросоюз или Шенгенскую зону. О этом сообщил испанский Минздрав.

После окончания острой фазы пандемии, которая сопровождалась высоким уровнем иммунизации, число случаев COVID-19 в тяжелой форме значительно сократилось, отметило ведомство. При таком раскладе меры по ограничению международной мобильности должны применяться с соблюдением общих принципов стран Евросоюза.

"Учитывая эволюцию пандемии коронавируса и эпидемиологическую ситуацию в Испании, целесообразно оставить без действия меры санитарного контроля в отношении лиц из стран, не входящих в Евросоюз или Шенгенское соглашение", - подчеркивает министерство.

Испания стала последней европейской страной, которая отменила антиковидные ограничения. Остальные сделали это летом 2022 года, оставив за собой право вернуть ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Хроника 09 января 2020 года – 21 октября 2022 годаПандемия коронавируса
Испания Евросоюз Минздрав
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