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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Пушилин заявил, что на "Азовстали" в плен сдались 2439 человек, из них 78 женщин

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - На "Азовстали" в плен сдались порядка 2,5 тыс. украинских военных, сообщил в эфире "Соловьев Live" глава ДНР Денис Пушилин.

"Задержаны и находятся под стражей 2439 человек, из них 78 женщин", - сказал Пушилин.

По его словам, среди задержанных по предварительным данным есть иностранцы.

Он не исключил, что на "Азовстали" могут оставаться украинские военные.

"У них оставалось достаточное количество продуктов и воды, вооружений тоже хватало. Проблема была в нехватке медикаментов. Не исключаем, что кто-то мог остаться. Будет проведена тщательная проверка, если кто-то решил остаться, он будет выявлен", - сказал он.

Также на "Азовстали" находилось пленные военные ДНР.

"Трое пленных наших были. Более месяца. Сейчас на свободе. Отношение к ним было нормальное", - сказал он.

Денис Пушилин
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