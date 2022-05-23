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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Пленных с "Азовстали" будет судить международный трибунал в ДНР

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Все украинские пленные, сдавшиеся на "Азовстали", содержатся на территории ДНР, сообщил "Интерфаксу" глава республики Денис Пушилин.

"Международный трибунал планируется также организовать на территории республики", - сказал Пушилин.

По его словам, "в настоящее время прорабатывается устав трибунала".

20 мая Министерство обороны России опубликовало видеокадры сдачи в плен последней группы украинских военных с комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Всего с 16 мая на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе сдались в плен 2439 человек из украинского полка "Азов" и военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Минобороны РФ заявило, что комбинат "Азовсталь" и подземные сооружения полностью перешли под контроль российской армии.

21 мая Пушилин уточнил, что из числа 2439 задержанных с "Азовстали" 78 - женщины. В эфире "Соловьев Live" он сказал, что среди задержанных, по предварительным данным, есть иностранцы.

Хроника 24 февраля – 23 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Денис Пушилин ДНР Украина Азовсталь
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