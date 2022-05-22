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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Украина займет одно из первых мест в повестке Давосского форума

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Ситуация на Украине станет одной из центральных тем Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, который пройдет с 22 по 26 мая.

Как отмечают швейцарские СМИ, после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса, Давосский форум состоится в очном формате.

В мероприятии примут участие порядка 2 тысяч человек, в том числе около 50 мировых лидеров.

Впервые за многие годы ВЭФ в этом году пройдет без российского участия, указывают швейцарские СМИ.

Они также обращают внимание на то, что список приглашенных на форум не выглядит столь внушительно, как в прежние годы. Так, в этом году в Давос не приедут ни президент США Джо Байден, ни вице-президент Камала Харрис. Не будет также широко представлен Китай.

Давосский форум
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