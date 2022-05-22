Что случилось этой ночью: 22 мая, воскресенье

Бликен шутит о том, что РФ и США никогда не будут вместе, Байден готов к пуску северокорейской ракеты, в Армении масштабные протесты

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за ночь:

- Блинкен дал понять, что администрация США не намерена улучшать отношения с РФ. Он посетовал, что у него нет с собой гитары, и он не может словами из песни американской певицы Тейлор Свифт "Мы никогда не будем вместе" обратиться к руководству России.

- Байден заявил ,что США готовы к проведению КНДР нового ракетного пуска. "Мы готовы ко всему, что сделает Северная Корея. Мы продумали, как мы будем реагировать на все, что они делают", - сказал Байден журналистам в Сеуле.

- Десятки тысяч человек вышли на акцию протеста в Ереване с требованием отставки Пашиняна. Оппозиция Армении сообщает о 40-тысячном шествии своих сторонников в Ереване вечером в субботу.

- В американском издании считают, что расширение НАТО опасно для Европы. Расширение НАТО за счет вступления в альянс Финляндии и Швеции приведет к росту напряженности и угроз для Европы, предупреждает автор статьи The Hill.

- Украина займет одно из первых мест в повестке Давосского форума. Как отмечают швейцарские СМИ, после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса, Давосский форум состоится в очном формате.