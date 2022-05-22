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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

В Омане отменили оставшиеся ограничения по коронавирусу

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Правительство Омана в воскресенье объявило, что отменяют обязательное ношение масок и оставшиеся ограничения, введенные ранее из-за угрозы COVID-19, сообщило агентство Associated Press.

Власти отметили, что из-за устойчивого снижения количества заражений коронавирусом и госпитализаций среди инфицированных жители Омана более не обязаны носить маски в общественных местах и избегать скоплений людей.

Однако, отмечает AP, власти по-прежнему призывают жителей уходить на самоизоляцию в случае симптомов коронавируса и записываться на бустерные дозы вакцин.

В настоящий момент за сутки в Омане выявляют примерно 20 случаев коронавируса, тогда как ранее в этом году суточная заболеваемость превышала 1 тыс. случаев.

По данным статистического сайта Worldometers, в Омане выявили всего свыше 389,4 тыс. случаев заражений COVID-19, скончались более 4,2 тыс. инфицированных. Выздоровели более 384,6 тыс. заболевших.

Хроника 09 января 2020 года – 22 мая 2022 годаПандемия коронавируса
Оман
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