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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Рада денонсировала соглашение с РФ об избежании двойного налогообложения

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Украинский парламент денонсировал Соглашение между правительствами Украины и Российской Федерации об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов.

Принятие соответствующего законопроекта №0146 в целом поддержали 292 народных депутата на пленарном заседании воскресенье, говорится в сообщении на сайте Верховной рады.

Как отмечал ранее украинский Минфин, таким образом будет прекращено предоставление льготных условий налогообложения резидентам России, осуществляющим деятельность на Украине. "После денонсации Соглашения ко всем доходам резидентов РФ, полученным из источников в Украине, будет применена общая ставка налогообложения - 15%, установленная Налоговым кодексом Украины, вместо льготных ставок, установленных Соглашением: 5% - на дивиденды; 10% или 0% - на проценты; 10% - на роялти", - поясняло ведомство.

Минфин указывал, что в настоящее время резиденты Украины, осуществляющие деятельность в России, могут платить налоги там, не платя их на Украине, а после денонсации такая возможность у них исчезнет.

Помимо того денонсации освободит Украину от обязательств по обмену информацией с РФ по налоговым вопросам.

Данное соглашение было подписано 8 февраля 1995 года в Киеве и ратифицировано Радой 6 октября 1995 года.

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