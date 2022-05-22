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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Украина вышла из соглашения об увековечении памяти народов стран СНГ, участвовавших в ВОВ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Украинский парламент поддержал выход Украины из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов стран-участниц СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

За соответствующий законопроект №0145 за основу и в целом проголосовали 274 народных депутата на пленарном заседании в воскресенье, сообщает сайт Верховной рады.

Данное соглашение было подписано 9 сентября 2011 года в Душанбе и ратифицировано с оговоркой законом Украины 18 апреля 2013 года.

Ранее в воскресенье сообщалось, что Рада приняла закон о выходе из Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ по борьбе с незаконной миграцией.

Украина СНГ Великая Отечественная война
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