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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Украина вышла из соглашения с СНГ по борьбе с незаконной миграцией

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Верховная Рада Украины приняла закон о выходе из Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества независимых государств (СНГ) по борьбе с незаконной миграцией.

Принятие соответствующего законопроекта №0074 в целом поддержали 287 народных депутатов на пленарном заседании в воскресенье, сообщил член фракции "Голос" Ярослав Железняк в своём телеграм-канале.

Как отмечается в документе, выход из соглашения освободит Украину от выполнения формальных обязательств, вытекающих из него, и будет способствовать активизации процесса заключения двусторонних соглашений между Украиной и другими государствами с учетом современных направлений в сфере борьбы с нелегальной миграцией и урегулированию вопросов реадмиссии.

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