Мединский возложил на Украину ответственность за замораживание переговоров с РФ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, в том числе и на высшем уровне, готова к продолжению переговоров, но мяч на стороне Украины, заявил помощник президента России Владимир Мединский.

"Россия никогда не отказывалась от переговоров, в том числе и на высшем уровне. Это неоднократно подтверждал Владимир Владимирович Путин. Вопрос только в том, что для того, чтобы состоялась встреча на высшем уровне, между президентами, необходима серьезная подготовка. То есть необходимы документы высокой степени готовности", - сказал Мединский в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

"Главы государств должны встречаться для того, чтобы достигнуть финальных договоренностей и подписать документы, а не для того, чтобы сфотографироваться", - подчеркнул он.

"Месяц назад мы передали украинской стороне проект договора, в котором ряд принципиальных позиций был уже согласован. Мы намеревались двигаться дальше. Однако с той поры никакого стремления к продолжению диалога со стороны Украины нет. Они даже официально не подтвердили ими же согласованный проект договора. Разошлись на том, что наши визави взяли паузу", - отметил Мединский.

По его словам, Киев никуда не торопится.

"Мяч на их стороне полностью. Мы со своей стороны к продолжению диалога готовы. Но еще раз подчеркну: мяч по продолжению мирных переговоров находится на украинской стороне. Замораживание переговоров - это полностью инициатива Украины", - сказал Мединский.