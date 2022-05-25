Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

В Москве назвали неконструктивным заявление Зеленского о переговорах с РФ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Выдвижение Украиной условий для возобновления переговоров заставляет усомниться в искренности желания Киева найти мирное решение ситуации, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Вряд ли можно оценить это заявление как конструктивное. Хотелось бы напомнить, что Украина активно участвовала в переговорах фактически с первого дня специальной операции и не ставила никаких условий", - сказал журналистам Руденко, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что для возобновления переговоров необходим возврат российских войск на позиции 24 февраля.

"Если она сейчас ставит условия, это заставляет нас сомневаться в искренности их желания найти мирное решение", - добавил он.

Андрей Руденко МИД РФ Украина Владимир Зеленский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Совфед поддержал кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС РФ

Военные сборы депутатов Госдумы отложены

Военные сборы депутатов Госдумы отложены

ЦБ РФ увидел "пространство для снижения ставки" из-за падения инфляционных ожиданий

Что произошло за день: вторник, 24 мая

В России создадут новую систему высшего образования взамен Болонской

В России создадут новую систему высшего образования взамен Болонской

Эксперты заявили об уязвимости аквакультуры на фоне зависимости от импорта комбикормов

Эксперты заявили об уязвимости аквакультуры на фоне зависимости от импорта комбикормов
Военная операция на Украине

Пушилин заявил о начале штурма города Красный Лиман в ДНР

Тарифы на вывоз мусора до конца года могут вырасти примерно на 5%

Тарифы на вывоз мусора до конца года могут вырасти примерно на 5%

РФ ввела санкции против 154 членов Палаты лордов британского парламента

РФ ввела санкции против 154 членов Палаты лордов британского парламента

Главой совета директоров VK избран пресс-секретарь предправления "Газпрома"