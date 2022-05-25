В Москве назвали неконструктивным заявление Зеленского о переговорах с РФ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Выдвижение Украиной условий для возобновления переговоров заставляет усомниться в искренности желания Киева найти мирное решение ситуации, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Вряд ли можно оценить это заявление как конструктивное. Хотелось бы напомнить, что Украина активно участвовала в переговорах фактически с первого дня специальной операции и не ставила никаких условий", - сказал журналистам Руденко, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что для возобновления переговоров необходим возврат российских войск на позиции 24 февраля.

"Если она сейчас ставит условия, это заставляет нас сомневаться в искренности их желания найти мирное решение", - добавил он.