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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:52

Байден совместно с 12 странами запустил Индо-Тихоокеанскую экономическую структуру

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден во время поездки в Южную Корею и Японию совместно с 12 партнерами из региона запустил "Индо-Тихоокеанскую экономическую структуру" (IPEF), сообщили в понедельник в Белом доме.

"IPEF укрепит наши связи в этом влажнейшем регионе, чтобы определить развитие в предстоящее десятилетие в том, что касается технологических инноваций и глобальной экономики. Система создаст более прочную, честную и устойчивую экономику для семей, рабочих и бизнеса в США и в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Структуру запустили совместно с Австралией, Индией, Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и другими странами.

Цель структуры, как отмечает Белый дом, заключается в том, чтобы усилить экономические контакты между странами-партнерами, сделать эти контакты устойчивыми и справедливыми.

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