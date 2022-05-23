Молдавия заявила о соблюдении принципа нейтралитета при сотрудничестве с НАТО

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь МИД Молдавии Даниел Водэ заявил, что сотрудничество с НАТО не противоречит соблюдению принципа нейтралитета республики.

"Как известно, наша страна сотрудничает в области безопасности и обороны со многими партнерами. Целью этого диалога является как участие в обеспечении мира и безопасности, так и необходимой обороноспособности вооруженных сил, чтобы противостоять потенциальным угрозам. Эти действия являются частью задач по продвижению наших национальных интересов", - сказал Водэ в понедельник, комментируя заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о возможности поставок Молдавии вооружения стран НАТО.

"Сотрудничество Молдавии с НАТО осуществляется с соблюдением нейтрального статуса Молдавии, прописанного в Конституции, - заявил представитель МИД. - Наше сотрудничество с НАТО осуществляется в рамках программы "Партнерство во имя мира" с учетом индивидуального плана сотрудничества (IPAP). Один из центральных элементов этого сотрудничества - необходимость соблюдения принципа нейтралитета нашей страны всеми заинтересованными сторонами".

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в интервью The Telegraph выразила опасения, что Молдавия может стать следующей целью России, отметив, что "НАТО может увеличить поддержку соседа Украины, которому угрожает опасность". "Я хотела бы, чтобы Молдова была оснащена по стандартам НАТО. Это обсуждение, которое мы ведем с нашими союзниками. Путин абсолютно четко заявил о своих амбициях по созданию великой России, и то, что его попытки захватить Киев не увенчались успехом, не означает, что он отказался от этих амбиций", - заявила Трасс.

"Если планы будут приняты, члены НАТО поставят Молдове современное вооружение, заменив оборудование советских времен, и обучат солдат тому, как его использовать", - добавила министр.

Партия социалистов Молдавии в понедельник выразила серьезную обеспокоенность в связи с заявлением Трасс, потребовав от властей соблюдать конституционный принцип постоянного нейтралитета.