Президент Молдавии заявила о приверженности властей нейтралитету

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика остается нейтральным и мирным государством.

Комментируя в пятницу журналистам заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о том, что Молдавии необходимо оказывать помощь вооружением, Санду заявила: "У нас нет было таких дискуссий. Молдавия является нейтральной и мирной страной, которая не покушается на другие страны".

При этом она сказала, что "у Молдавии очень слабый оборонный сектор". "Его нужно укреплять, в том числе посредством мирных инициатив в рамках Европейского союза", - отметила Санду.

Трасс на прошлой неделе заявила в интервью The Telegraph, что "НАТО может увеличить поддержку соседа Украины, которому угрожает опасность". "Я хотела бы, чтобы Молдавия была оснащена по стандартам НАТО. Это обсуждение, которое мы ведем с нашими союзниками. Путин абсолютно четко заявил о своих амбициях по созданию великой России, и то, что его попытки захватить Киев не увенчались успехом, не означает, что он отказался от этих амбиций", - сказала глава британского МИД.

"Если планы будут приняты, члены НАТО поставят Молдове современное вооружение, заменив оборудование советских времен, и обучат солдат тому, как его использовать", - добавила Трасс.