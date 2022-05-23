В Херсонской области ввели бивалютную зону

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Российский рубль ввели в обращение в Херсонской области с 23 мая, все безналичные расчеты в регионе будут осуществляться только в этой валюте. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Именно с 23 мая мы переходим на бивалютную систему. Вводим рубль. Будет в принципе исчисляться два рубля к одной гривне, осуществляться безнал на территории Херсонской области будет исключительно в рублях", - сказал Стремоусов в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По словам Стремоусова, в регионе "взяли курс на интеграцию в РФ". "Сейчас настраивается полноценная связь – переходим полностью на банковскую систему Российской Федерации. Выводим из пользования на территории Украины украинские банки, которые еще продолжают функционировать", - отметил он.

По словам представителя администрации, на сегодняшний день в регионе обсуждается возможность открытия филиалов банков Южной Осетии и Донецка.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

25 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что российская армия контролирует всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории ДНР и ЛНР.