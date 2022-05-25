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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

В Херсонской области откроют пункты приема документов на российские паспорта

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Руководство Херсонской области откроет на ее территории пункты приема документов от желающих получить российское гражданство, сообщил "Интерфаксу" заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Сейчас, по его словам, уже выбираются места для размещения этих пунктов.

"Получение паспорта РФ теперь не будет проблемой для жителей Херсонской и Запорожской областей. Прием заявлений, думаю, мы начнем в ближайшее время, не будем затягивать", - ответил он на вопрос, придется ли жителям области выезжать в Россию для подачи документов.

Решения об упрощенном приеме в российское гражданство "ожидали практически все жители Херсонской области", заверил Стремоусов.

Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, написал в своем телеграм-канале, что республика готова оказать всю необходимую поддержку при организации процесса выдачи российских паспортов жителям территорий, вошедших в указ президента.

25 мая президент Владимир Путин своим указом ввел упрощенный порядок присвоения российского гражданства жителям Запорожской и Херсонской областей Украины. В апреле 2019 года такое же решение было принято для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Сейчас Херсонская область полностью находится под контролем российских военных, а Запорожская - частично.

Кирилл Стремоусов Херсонская область Запорожская область Крым Владимир Путин
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