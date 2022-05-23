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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:32

Эрдоган заявил, что Турция создаст зону безопасности вдоль южных границ

Эрдоган заявил, что Турция создаст зону безопасности вдоль южных границ
Фото: Aytac Unal/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Турция вскоре начнет военные операции по созданию 30-километровой зоны безопасности вдоль южных границ страны в рамках противодействия террористическим угрозам, сообщают западные СМИ со ссылкой на турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Эти операции в основном будут нацелены на территории, которые являются центрами нападений на нашу страну, а также на установление зон безопасности", - приводят СМИ слова Эрдогана.

По словам турецкого лидера, операция начнется, как только военные, разведка и силы безопасности завершат соответствующие подготовительные работы.

В свою очередь турецкий журналист Раджип Сойлу написал в своем твиттере, что, по словам Эрдогана, целью военной операции станет создание "зоны безопасности протяженностью 30 километров вглубь северной части Сирии". Эрдоган, как отметил журналист, имел в виду территорию, подконтрольную Силам самообороны сирийских курдов (YPG).

Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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