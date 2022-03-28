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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:21

Военные Турции сообщили о нейтрализации мины в Черном море близ границы с Болгарией

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Минобороны Турции объявило об обнаружении и нейтрализации мины в Черном море у берегов населенного пункта Игнеада вблизи границы с Болгарией, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

"Турецкие команды подводной обороны обезопасили и нейтрализовали морскую мину, найденную у побережья Игнеады недалеко от границы с Болгарией", - цитирует турецкий канал TRT заявление Минобороны.

Ранее агентство "Анадолу" сообщило, что в зону происшествия была направлена группа морского спецназа.

В конце минувшей недели Минобороны уже сообщало о нейтрализации объекта, похожего на мину, в Босфорском проливе. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, "в результате экспертизы было установлено, что это была мина старого образца".

Турция Черное море Болгария
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