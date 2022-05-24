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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:07

Шольц подтвердил планы Германии к осени отказаться от импорта угля из РФ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Германия планирует отказаться от импорта российского угля к осени, это станет возможным за счет других поставщиков, в том числе ЮАР.

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"Это то, что вполне реально", - сказал канцлер Германии Олаф Шольц во вторник журналистам в Претории, где он находится с визитом. Слова канцлера приводят немецкие СМИ.

Ранее в апреле в ходе визита в Латвию глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что Германия будет постепенно отказываться от покупки российских энергоносителей, в частности, до конца года полностью откажется от импорта российской нефти. От импорта угля, сообщила Бербок, планируется отказаться до конца лета.

Германия уголь Россия Олаф Шольц
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