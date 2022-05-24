Пушилин заявил о начале штурма города Красный Лиман в ДНР

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Начался штурм города Красный Лиман в ДНР, половина города занята силами РФ и республик, заявил "Интерфаксу" глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Всего 28 населенных пунктов на севере ДНР на сегодняшний день считаются освобожденными. Сейчас идет активная фаза освобождения города Красный Лиман. Подразделения РФ совместно с народными милициями (ДНР и ЛНР - ИФ) зашли в сам город. Порядка половины города находится под нашими подразделениями", - сообщил Пушилин "Интерфаксу" во вторник.