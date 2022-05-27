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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:34

В Донецке заявили о полном контроле военных ДНР и РФ над городом Красный Лиман

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Силы ДНР при активной огневой поддержке российской армии установили полный контроль над городом Красный Лиман, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

"По состоянию на 27 мая на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами, включая Красный Лиман", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу штабом терробороны ДНР.

О штурме Красного Лимана сообщил "Интерфаксу" 24 мая глава ДНР Денис Пушилин.

"Всего 28 населенных пунктов на севере ДНР на сегодняшний день считаются освобожденными. Сейчас идет активная фаза освобождения города Красный Лиман. Подразделения РФ совместно с народными милициями (ДНР и ЛНР - ИФ) зашли в сам город. Порядка половины города находится под нашими подразделениями", - сообщил тогда Пушилин.

Хроника 24 февраля – 27 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
ДНР Красный Лиман
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