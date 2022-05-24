Герхард Шредер отказался от предложения войти в совет директоров "Газпрома"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер отклонил предложение войти в совет директоров компании "Газпром".

"От выдвижения в совет директоров "Газпрома" я давно отказался. И сообщил об этом компании. Поэтому сегодняшние сообщения (о выдвижении в СД - ИФ) меня удивляют", - написал он в соцсети Linkedin.

Ранее об отказе Шредера также сообщало издание Focus.

Экс-канцлера в ФРГ критикуют за недостаточно жесткую позицию по отношению к России. Так, в конце апреля до 14 запросов с требованием исключить его из Социал-демократической партии Германии поступило в региональное отделение в Ганновере – по месту жительства Шредера.

19 мая издание Spiegel сообщило, что бывший политик остался без полагавшегося ему за государственный счет бюро в бундестаге, а также без сотрудников. Такое решение принял комитет бундестага по бюджету. Ранее соответствующий запрос подали представители правящей в Германии коалиции.