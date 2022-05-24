Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:03

Герхард Шредер отказался от предложения войти в совет директоров "Газпрома"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер отклонил предложение войти в совет директоров компании "Газпром".

"От выдвижения в совет директоров "Газпрома" я давно отказался. И сообщил об этом компании. Поэтому сегодняшние сообщения (о выдвижении в СД - ИФ) меня удивляют", - написал он в соцсети Linkedin.

Ранее об отказе Шредера также сообщало издание Focus.

Экс-канцлера в ФРГ критикуют за недостаточно жесткую позицию по отношению к России. Так, в конце апреля до 14 запросов с требованием исключить его из Социал-демократической партии Германии поступило в региональное отделение в Ганновере – по месту жительства Шредера.

19 мая издание Spiegel сообщило, что бывший политик остался без полагавшегося ему за государственный счет бюро в бундестаге, а также без сотрудников. Такое решение принял комитет бундестага по бюджету. Ранее соответствующий запрос подали представители правящей в Германии коалиции.

Герхард Шредер Германия Газпром
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Английская премьер-лига одобрила продажу "Челси" консорциуму Clearlake Capital

Минобороны в среду откроет гумкоридор для иностранных судов из порта Мариуполя

Додона увезли в СИЗО молдавского антикоррупционного центра

Додона увезли в СИЗО молдавского антикоррупционного центра

В Венгрии со среды вступит в силу режим ЧС из-за ситуации на Украине

Иск Приватбанка к экс-владельцам вырос до $4,5 млрд из-за переноса слушания в Лондоне

Иск Приватбанка к экс-владельцам вырос до $4,5 млрд из-за переноса слушания в Лондоне
Военная операция на Украине

Пушилин заявил о начале штурма города Красный Лиман в ДНР

Военная операция на Украине

Минобороны РФ объявило о разминировании порта Мариуполя

США конфисковали в Греции иранскую нефть в российском танкере

ЕК воздержалась от прогнозов относительно конфискации активов ЦБ РФ

Случаи заболевания людей оспой обезьян выявили в Словении и Чехии

Случаи заболевания людей оспой обезьян выявили в Словении и Чехии