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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Шредер подал в суд на бундестаг, чтобы вернуть свое бюро и сотрудников

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Бывший канцлер Германии Герхард Шредер подал в суд на парламент страны, чтобы вернуть свое бюро и сотрудников в бундестаге, сообщает Bloomberg.

"Бывший канцлер Германии Герхард Шредер судится с парламентом страны, чтобы добиться возврата финансируемого правительством офиса и сотрудников - привилегий, которых он лишился после того, как отказал рвать связи с Россией", - пишет агентство.

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Административный суд Берлина подтвердил, что иск подан. В бундестаге в свою очередь сообщили, что пока его не получили.

Адвокат Шредера в Ганновере Михаэль Нагель со своей стороны заявил, что решение законодателей бундестага приостановить действие прав экс-канцлера на офис "не имеет никаких юридических оснований".

"Такого рода решения, которые напоминают абсолютистское княжество, не могут иметь преимущественную силу в условиях верховенства закона", - приводит Bloomberg слова Нагеля. "Это решение является произвольным", - подчеркнул он.

Агентство отмечет, что в соответствии с законом Германии, у бывших канцлеров есть право на офис и сотрудников даже после окончания срока полномочий.

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Ранее на этой неделе в Социал-демократической партии Германии решили не исключать Шредера из своих рядов. Изначально некоторые однопартийцы призывали принять против него меры, так как были недовольны его тесными связями с Россией.

Экс-канцлер Шредер в мае остался без ранее полагавшегося ему за государственный счет бюро в бундестаге и без сотрудников. По решению комитета бундестага по бюджету, эту статью расходов сократили, соответствующий запрос подали представители правящей в Германии коалиции. Таким образом, формально его бюро в бундестаге прекратит работу.

Шредер подвергается критике в Германии за работу на российские компании.

Он занимал должность канцлера Германии с 1998 года по 2005 год.

Германия Герхард Шредер
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