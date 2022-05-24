Английская премьер-лига одобрила продажу "Челси" консорциуму Clearlake Capital

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Английская премьер-лига не имеет возражений против продажи российским бизнесменом Романом Абрамовичем лондонского "Челси" консорциуму инвесторов во главе с американским бизнесменом Тоддом Боэли, сообщает пресс-служба АПЛ.

Процесс продажи "Челси" "по-прежнему зависит от выдачи правительством необходимой лицензии и удовлетворительного завершения заключительных этапов сделки". Согласно сообщению, клуб работает над завершением процесса продажи.

В начале мая группа инвесторов, в которую помимо Боэли входят инвесткомпания Clearlake Capital, Марк Уолтер и Хансйорг Висс, договорилась о покупке "Челси" за 4,25 млрд фунтов стерлингов. Из этой суммы 2,5 млрд фунтов должны быть направлены непосредственно на покупку клуба, а 1,75 млрд фунтов новые владельцы намерены вложить в развитие "Челси".

Основное требование британских властей, изучавших сделку, заключалось в том, что ни сам Абрамович, ни связанные с ним лица не должны получить поступлений от продажи "Челси". Средства от продажи клуба будут направлены в фонд помощи пострадавшим от конфликта на Украине, заявил ранее сам бизнесмен. При этом в последние недели юристы Абрамовича и представители британских властей пытались урегулировать ситуацию с долгом клуба перед его компанией Camberley International Investments.

Абрамович стал владельцем "Челси" в 2003 году. За этот период клуб пять раз становился чемпионом Англии и дважды выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы, а также становился обладателем Кубка Англии (5 раз), Кубка Английской лиги (3), Суперкубка Англии (2) и Суперкубка УЕФА (1).