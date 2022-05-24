Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:03

Лицензия на обслуживание долга РФ не будет продлена

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Лицензия OFAC, которая разрешала транзакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России на срок до 25 мая, не будет продлена. Соответствующее официальное уведомление опубликовано на сайте ведомства, отвечающего за правоприменение в области санкций США.

Лицензия, позволявшая обслуживать привлеченный до 1 марта 2022 г суверенный долларовый долг, была выпущена почти сразу после введения жестких антироссийских санкций. О том, что она, скорее всего, не будет продлена, на прошлой неделе сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Позднее это подтвердила и глава американского Минфина Джанет Йеллен. "Окончательное решение пока не принято, но разумно было бы предположить, что лицензия завершит свое действие", - заявила Йеллен.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Английская премьер-лига одобрила продажу "Челси" консорциуму Clearlake Capital

Английская премьер-лига одобрила продажу "Челси" консорциуму Clearlake Capital

Минобороны в среду откроет гумкоридор для иностранных судов из порта Мариуполя

Глава Минторга США призвала изолировать РФ от преимуществ мировой экономики

Додона увезли в СИЗО молдавского антикоррупционного центра

Додона увезли в СИЗО молдавского антикоррупционного центра

В Венгрии со среды вступит в силу режим ЧС из-за ситуации на Украине

Иск Приватбанка к экс-владельцам вырос до $4,5 млрд из-за переноса слушания в Лондоне

Иск Приватбанка к экс-владельцам вырос до $4,5 млрд из-за переноса слушания в Лондоне
Военная операция на Украине

Пушилин заявил о начале штурма города Красный Лиман в ДНР

Военная операция на Украине

Минобороны РФ объявило о разминировании порта Мариуполя

США конфисковали в Греции иранскую нефть в российском танкере

ЕК воздержалась от прогнозов относительно конфискации активов ЦБ РФ