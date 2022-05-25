Что случилось этой ночью: среда, 25 мая

Лицензия на долг РФ не будет продлена, стрельба в техасской школе, КНДР запускает несколько ракет за сутки

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий произошедших за ночь:

- Лицензия на обслуживание долга РФ не будет продлена. Лицензия, позволявшая обслуживать привлеченный до 1 марта 2022 г суверенный долларовый долг, была выпущена почти сразу после введения жестких антироссийских санкций.

- В результате стрельбы в техасской школе погиб 21 человек. 18-летний стрелок Сальвадор Рамос убил 19 школьников и двоих взрослых.

- Байден призвал Конгресс принять меры против оружейного лобби. Он озвучил это требование после инцидента со стрельбой в школе.

- Китай призывает создать "зеленый коридор" для экспорта российского и украинского зерна. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И

- КНДР провела второй за последние часы пуск баллистической ракеты. Обе ракеты запустили в восточном направлении. Испытания прошли спустя сутки после завершения визита президента США Джо Байдена в Южную Корею и Японию.

- Минобороны в среду откроет гуманитарный коридор для иностранных судов из порта Мариуполя. Соответствующее заявление сделал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.