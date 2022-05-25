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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:03

В США заявили о готовности помогать Армении и Азербайджану в демилитаризации границы

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Для восстановления мира на Южном Кавказе США готовы оказать помощь Армении и Азербайджану в демилитаризации и демаркации границы между ними, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с армянским премьером Николом Пашиняном, сообщил американский госдепартамент.

"Блинкен предложил помощь Соединенных Штатов в усилиях по делимитации и демаркации границ, призвал к прогрессу в развитии региональных транспортных и коммуникационных связей", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Блинкен подчеркнул важность продолжения двустороннего диалога для решения проблем на Южном Кавказе и подтвердил поддержку Вашингтоном переговоров между лидерами Армении и Азербайджана при посредничестве ЕС.

Он сказал, что США "готовы помочь Армении и Азербайджану найти долгосрочный всеобъемлющий мир, взаимодействуя на двусторонней основе и с партнерами-единомышленниками, в том числе используя свою роль сопредседателя Минской группы ОБСЕ".

Госсекретарь также "подчеркнул важность нормализации отношений между Арменией и Турцией для обеспечения мира, стабильности и процветания во всем регионе".

Энтони Блинкен Никол Пашинян
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