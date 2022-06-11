Помощник госсекретаря США с 14 по 19 июня совершит турне по Южному Кавказу

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид с 14 по 19 июня текущего года совершит турне по Южному Кавказу, сообщили в Госдепе США.

"Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид с 14 по 19 июня отправится в Азербайджан, Грузию и Армению, чтобы подчеркнуть приверженность США миру, демократии и процветанию в регионе Южного Кавказа", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Донфрид подчеркнет поддержку США суверенитета и независимости стран региона, "подчеркнув право Азербайджана, Грузии и Армении определить собственный путь".

В Госдепе США продолжили, что она также подчеркнет готовность Вашингтона помочь в установлении прочного мира на Южном Кавказе, в том числе путем поддержки развития политических, экономических и межличностных связей по всему региону.

Согласно внешнеполитическому ведомству, Донфрид 15-16 июня посетит Баку, где встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, другими правительственными чиновниками и представителями гражданского общества.

В ходе визита помощник госсекретаря подчеркнет "поддержку США дипломатических усилий между Азербайджаном и Арменией, направленных на достижение прочного мира, поблагодарит Азербайджан за гуманитарную поддержку Украины и выделит партнерство в обеспечении европейской энергетической безопасности, борьбе с транснациональными угрозами, поддержке основных свобод и развитии двусторонней торговли и инвестиций", говорится в сообщении.

Вслед за Баку она посетит 17 июня Тбилиси, где выступит на конференции, организованной президентом Грузии Саломе Зурабишвили, встретится с премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили и другими правительственными чиновниками, представителями оппозиции и гражданского общества.

Днем позже Донфрид отправится в Ереван, где встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и другими правительственными чиновниками, сообщили в Госдепе США.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что для восстановления мира на Южном Кавказе Вашингтон готов оказать помощь Армении и Азербайджану в демилитаризации и демаркации границы между ними.

Он подчеркнул важность продолжения двустороннего диалога для решения проблем на Южном Кавказе и подтвердил поддержку США переговоров между лидерами Армении и Азербайджана при посредничестве ЕС.