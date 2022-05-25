В МИД РФ отметили, что вопрос об обмене Медведчука не рассматривается

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что вопрос о возможности обмена народного депутата Украины Виктора Медведчука на украинских военных не рассматривается.

"Нет, не рассматривается. В МИДе такой информации нет", - заявил Руденко журналистам, отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность обмена Медведчука.

Ранее в Кремле поставили под сомнение вероятность его обмена на сдавшихся с "Азовстали" боевиков. "Медведчук является гражданином Украины, и он не является военным. В случае лиц, которые сдались в плен на "Азовстали", там речь идет о военных и о членах националистических формирований, поэтому это совершенно разные категории лиц, и здесь вряд ли можно говорить о каких-то обменах", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О задержании СБУ лидера фракции парламента Украины "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука стало известно во вторник, 12 апреля. Позднее в апреле в распространенном обращении к президентам двух стран Медведчук попросил об обмене на "защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры".