Москалькова сообщила об освобождении двух военных из ЛНР в результате обмена

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Двое военнослужащих народной милиции ЛНР Сергей Хмара и И.И. Ткачук, попавшие в плен на Украине, были освобождены и вернулись на родину в результате обмена, говорится в письме российского омбудсмена Татьяны Москальковой лидеру партии "Справедливая Россия - За правду" Сергею Миронову.

Так она ему ответила на просьбу помочь вызволить из плена луганских военнослужащих Хмару, Ткачука и Александра Зазгарского. Ее ответ процитировала пресс-служба партии. Усилия по освобождению Зазгарского и "других его сослуживцев", продолжаются, сообщила также Москалькова.