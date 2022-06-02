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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Москалькова сообщила об освобождении двух военных из ЛНР в результате обмена

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Двое военнослужащих народной милиции ЛНР Сергей Хмара и И.И. Ткачук, попавшие в плен на Украине, были освобождены и вернулись на родину в результате обмена, говорится в письме российского омбудсмена Татьяны Москальковой лидеру партии "Справедливая Россия - За правду" Сергею Миронову.

Так она ему ответила на просьбу помочь вызволить из плена луганских военнослужащих Хмару, Ткачука и Александра Зазгарского. Ее ответ процитировала пресс-служба партии. Усилия по освобождению Зазгарского и "других его сослуживцев", продолжаются, сообщила также Москалькова.

Хроника 24 февраля – 02 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Татьяна Москалькова ЛНР Украина Сергей Миронов
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