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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

В Брюсселе сочли возможным компромисс по нефтяному эмбарго против РФ до саммита ЕС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Председатель Евросовета Шарль Мишель выразил уверенность в том, что странам блока удастся выработать консенсус по нефтяному эмбарго против РФ до запланированного на 30-31 мая саммита лидеров стран Евросоюза.

"Я все еще уверен, что мы способны будем решить эту проблему до Совета ЕС, это потребует диалога, множества политических усилий, и мы очень упорно работаем над тем, чтобы сохранять единство, и также над тем, чтоб принимать решения", - сказал Мишель в среду в ходе совместной пресс-конференции с премьером Швеции Магдаленой Андерсен.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что она не прекращает обсуждения вопроса об организации эмбарго на российскую нефть, учитывая при этом интересы таких стран, как Венгрия.

Газета Financial Times накануне написала, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает контрпродуктивным обсуждение нефтяного эмбарго против России на уровне лидеров ЕС, поскольку консенсуса по этим мерам пока нет.

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