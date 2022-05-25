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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Венгрия ждет решения проблемы обеспечения ее энергонезависимости от ЕК

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Будапешт не поддержит решение Евросоюза ввести эмбарго на поставки российской нефти в его нынешнем виде и рекомендует исключить этот вопрос из повестки саммита ЕС, который пройдет на следующей неделе, передает АР. Венгрия ждет, чтобы сначала был решен вопрос об обеспечении ее энергонезависимости.

Об этом на пресс-конференции в Будапеште заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Эта проблема была создана Европейской Комиссией, поэтому и решение должно быть предложено Еврокомиссией. Сначала должно прийти решение, а потом можно говорить о санкциях", - сказал министр.

По его словам, Венгрия не проголосует за эмбарго, до тех пор, пока предлагаемое решение будет лишать ее возможности получать энергоносители.

Министр обвинил Еврокомиссию, что она продвигает идею эмбарго, не учитывая интересы Венгрии, которая закупает 85% газа и более 60% нефти в России.

Ранее 25 мая председатель Евросовета Шарль Мишель выразил уверенность в том, что консенсус по нефтяному эмбарго против России может быть найден до 30-31 мая, когда состоится саммит ЕС. Однако затем в Берлине заявили, что обсуждать шестой пакет санкций на саммите все же не будут, поскольку между европейскими странами сохраняются разногласия.

Газета Financial Times накануне написала, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме к Европейскому совету указал, что считает контрпродуктивным обсуждение нефтяного эмбарго против России на уровне лидеров ЕС, поскольку консенсуса по этим мерам пока нет. Он попросил снять вопрос с повестки.

Решение ввести эмбарго на закупки российской нефти, чтобы лишить Россию одного из источников средств на военные действия, должно быть принято с согласия всех 27 стран ЕС. Венгрия остается наиболее последовательным и громким критиком этой идеи, отмечает АР. В Еврокомиссии предлагали странам, которые больше прочих зависят от поставок российской нефти, дополнительное время на поиск альтернативных источников нефти.

Венгрия Евросоюз Еврокомиссия Петер Сийярто Виктор Орбан
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