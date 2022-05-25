Источник сообщил, что на саммите ЕС не будут обсуждать шестой пакет санкций против РФ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Обсуждение шестого пакета санкций в отношении России на саммите ЕС 30-31 мая не предусмотрено из-за сохраняющихся разногласий между странами Евросоюза, сообщил источник в ведомстве федерального канцлера ФРГ.

"Обмен мнениями по этому пакету не предусмотрен", - сказал источник журналистам в среду.

Между тем, по его словам, "Германия выступает за скорую реализацию этого пакета". "Мы подчеркиваем, что хотели бы быстро прийти к соглашению", - сказал источник.

Он подчеркнул, что переговоры продолжаются, но было бы неправильным обсуждать эту тему на Европейском совете, поскольку согласие между странами ЕС не достигнуто.

24 мая глава МИД Германии Анналена Бербок выразила уверенность, что страны Евросоюза в скором времени договорятся по шестому пакету санкций в отношении России. В тот же день ранее газета Financial Times сообщила о письме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана главе Евросовета Шарлю Мишелю. Орбан писал, что считает контрпродуктивным обсуждение нефтяного эмбарго против России на уровне лидеров ЕС, поскольку консенсуса по этим мерам пока нет.

В связи с этим источник в ведомстве канцлера Германии отметил, что "должен быть подан знак единства". "Это непродуктивно - детально заниматься этим вопросом (на саммите - ИФ), пока нет общего решения", - сказал источник. Он подчеркнул, что обсуждение продолжается пока на иных уровнях.