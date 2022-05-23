В Берлине не против дать Венгрии переходный период для отказа от российской нефти

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Министр экономики Германии Роберт Хабек считает, что Венгрии можно дать дополнительный переход для отказа от российской нефти, чтобы достичь консенсуса о введении эмбарго на ее импорт. Он сказал об этом радиостанции Deutschlandfunk.

"Это правда, что нефтяное эмбарго пока заблокировано... Это нормальные противостояния в Европе, - сказал он. - У каждой страны собственные предпосылки, есть зависимость различной степени".

По его словам, консенсус в этом вопросе зависит от переговоров и возможности предоставления разным странам специальных условий. Тем странам, которым нужно больше времени переходного периода, необходимо его предоставить, полагает министр.

Говоря о разном подходе к возможному нефтяному эмбарго, Хабек назвал Венгрию.

21 мая министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал Fox News, что Будапешт не сможет закупать достаточно нефти из других источников в случае введения эмбарго на российскую, и что экономика Венгрии "будет убита без российского топлива". Премьер-министр страны Виктор Орбан назвал обсуждаемые санкции экономически неприемлемыми.

"Я ожидаю от всех, включая Венгрию, работы над решением", - сказал Хабек 23 мая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Эмбарго на закупки российской нефти входят в шестой пакет санкций против России. Он до сих пор не согласован, поскольку Венгрия отказывается поддерживать предложения по санкциям в их нынешнем виде.

Решения по ограничительным мерам в Евросоюзе принимаются единогласно. У каждой страны в этом вопросе есть право вето.