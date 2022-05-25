Народная милиция ЛНР сообщила о практически полном окружении Северодонецка

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Союзные силы Народной милиции Луганской Народной Республики и Вооруженных сил РФ взяли в оперативное окружение город Северодонецк, сообщили "Интерфаксу" в Народной милиции.

"На данный момент можно говорить, что Северодонецк находится в оперативном окружении", - сообщил представитель Народной милиции ЛНР в среду.

Он отметил, что город с трёх сторон блокирован союзными силами ЛНР и РФ. "Перемещение из Северодонецка осуществляется по единственному мосту, который также находится под нашим огневым контролем", - добавили в Народной милиции ЛНР.

Там также сообщили, что союзные силы ЛНР и российской армии взяли в оперативное окружение населённые пункты Золотое и Горское. "За вчера были освобождены четыре населенных пункта, в том числе, населённый пункт Тошковка, который позволяет брать населённые пункты Золотое и Горское в оперативное окружение", - сообщил представитель военного ведомства ЛНР.