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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:04

Кадыров заявил о полном контроле российских сил над Северодонецком

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Город Северодонецк на востоке Украины находится под полным контролем российских сил, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграме.

"Это просто блестящий результат, которого добились наши бойцы. Не скрою, что изначально планировалось освободить Северодонецк за неделю, но сегодня я внес коррективы и поставил задачу взять город под контроль за три дня. В итоге наши бойцы справились еще быстрее - за три часа", - утверждает Кадыров.

В среду Народная милиция ЛНР сообщила, что силы ЛНР и РФ взяли Северодонецк в оперативное окружение.

Хроника 24 февраля – 28 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия Северодонецк
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