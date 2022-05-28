Кадыров заявил о полном контроле российских сил над Северодонецком

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Город Северодонецк на востоке Украины находится под полным контролем российских сил, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграме.

"Это просто блестящий результат, которого добились наши бойцы. Не скрою, что изначально планировалось освободить Северодонецк за неделю, но сегодня я внес коррективы и поставил задачу взять город под контроль за три дня. В итоге наши бойцы справились еще быстрее - за три часа", - утверждает Кадыров.

В среду Народная милиция ЛНР сообщила, что силы ЛНР и РФ взяли Северодонецк в оперативное окружение.