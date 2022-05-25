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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

РФ призвала страны Африки требовать от Запада отмены антироссийских санкций

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Россия продолжит добросовестно исполнять свои обязательства по поставкам продовольствия и удобрений, призывает страны Африки потребовать от Запада отмены антироссийских санкций в этой сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Хотел бы еще раз твердо заверить: Россия выполняет и продолжит добросовестно выполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок продовольствия, удобрений, энергоносителей и других остро необходимых Африке товаров", - сказал Лавров на приеме, посвященном Дню Африки.

"Одновременно призываем наших друзей, Африканский союз, настойчиво потребовать от Запада отмены незаконных односторонних санкций, подрывающих необходимую для мировой торговли транспортно-логистическую инфраструктуру", - подчеркнул он.

По словам министра, "более принципиальную позицию" в этом вопросе должен занять генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Мы знаем, что страны Африки - одни из наиболее уязвимых в плане обеспечения продовольственной безопасности. Часть государств континента критически зависит от импорта сельскохозяйственной продукции из Российской Федерации", - отметил Лавров.

Сергей Лавров МИД РФ Африка
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