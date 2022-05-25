США ввели санкции против связанных с КСИР физлиц и структур, в том числе, находящихся в РФ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Минфин США в среду включил в санкционные списки физические и юридические лица, занимавшиеся, по мнению Вашингтона, торговыми операциями с иранским Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР), в том числе и из России.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) вводит санкции в отношении международной сети контрабанды нефти и отмывания денег, возглавляемой представителями КСИР, которая способствовала продаже иранской нефти силам "аль-Кодс" и "Хезболле" на сотни миллионов долларов", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Под санкции, в частности, попала базирующаяся в России компания ООО "РПП" и ее генеральный директор Михраб Сухраб Хамиди. Санкции ввели также в отношении находящегося в РФ афганского бизнесмена Камалуддина Гулама Набизады. Согласно утверждению США, они связаны с бывшим служащим КСИР и бывшим министром нефти Ростамом Гасеми, который сейчас занимает должность министра дорог и городского развития Ирана.

Помимо этого, санкционные меры вводят в отношении базирующейся в ОАЭ компании Zamanoil DMCC, которая, по мнению Вашингтона, "работала с российской компанией "Роснефть" в сфере доставки крупных объемов иранской нефти компаниям в Европе от имени КСИР".

"США полностью привержены привлечению иранского режима к ответственности за то, что он поддерживает террористические сети, которые дестабилизируют Ближний Восток", - заявил заместитель главы Минфина США по вопросам терроризма и финансовых преступлений Брайан Нельсон.

В 2019 году США признали КСИР террористической организацией.