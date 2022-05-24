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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:07

США конфисковали в Греции иранскую нефть в российском танкере

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США конфисковало в Греции иранскую нефть, перевозимую на российском танкере.

Как сообщили греческие власти, танкер Lana (IMO: 9256860) 2003 года постройки, который ходит под российским флагом, был задержан 15 апреля вблизи острова Каристос по обвинению в нарушении антироссийских санкций. Однако затем выяснилось, что структура, которой принадлежит танкер, не подпала под санкции Евросоюза.

Lana, бывшее название которого Pegas, принадлежал Промсвязьбанку и был зарегистрирован на дочернюю компанию банка "PSB Leasing", согласно данным Lloyd's List Intelligence. Однако в марте регистрация танкера сменилась на "Трансморфлот", владельцем стал гражданин России Джамалдин Пашаев, который является учредителем ООО "Трансморфлот".

Антимонопольное ведомство Греции распорядилось отпустить судно ввиду отсутствия законных основании для его задержания. Однако суд в Афинах постановил, что груз, перевозимый на танкере, может быть конфискован.

"Конфискация производится по запросу американской стороны, поскольку груз принадлежит стране, которая находится под санкциями. Нефть будет перелита на другой танкер, который перевезет ее в США", - говорится в сообщении греческих властей.

Как сообщает Lloyd's List, министерство юстиции США наняло танкер Ice Energy (IMO: 9301732), который принадлежит греческой Dynacom, для перевозки конфискованной нефти.

США Греция Трансморфлот
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