Китайские компании начали использовать необычную схему вывоза нефти из РФ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Китайские компании импортируют российскую нефть, используя необычную и затратную процедуру перегрузки топлива с мелких судов на более крупные, чтобы обеспечить бесперебойную поставку нефти с востока России в Азию, сообщает агентство Bloomberg.

Как показывают данные системы слежения за судами, Yang Li Hu и Yang Mei Hu, суда класса LR-2 грузоподъемностью порядка 115 тыс. тонн, загрузили нефть марки ESPO в порту Козьмино, доставили ее в воды близ южнокорейского города Йосу, после чего перегрузили топливо на супертанкер класса VLCC Yuan Qiu Hu, который затем направился в Китай.

Танкеры принадлежат транспортной компании Cosco Shipping Holdings Co. и были зафрахтованы китайской трейдинговой фирмой Unipec, согласно данным судовых брокеров.

По словам брокеров, такая схема применяется не для обхода антироссийских санкций, а для более эффективного использования имеющихся в наличии судов. Обычно нефть ESPO доставляется небольшими танкерами в Китай напрямую, поскольку путешествие занимает около пяти дней.

Логистика поставок нефти из России осложнилась в последнее время, поскольку судовладельцы и страховщики опасаются заниматься такими грузами из-за санкций. При этом российская нефть продается с дисконтом, и по мнению брокеров, это позволяет окупить затраты на перегрузку топлива с судна на судно.